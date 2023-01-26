Зеленський – про ракетну атаку: "Російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю"

Глава держави зазначив, що на цей російський терор потрібні асиметричні відповіді: новий рух українських сил на фронті та забезпечення поразки наземних сил ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю.

Про це він сказав у відеозверненні 26 січня.

Глава держави заявив, що цього дня Україна витримала черговий масований ракетний удар терористів. За словами Зеленського, цей удар повністю підтверджує все те, про що Україна говорила з партнерами.

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"Цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Нічого іншого держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною та економічною зброєю. Та зброєю юридичною: треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", – наголосив президент.

Він також зазначив, що кожна російська ракета та іранський безпілотник проти українських міст – це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів, сказав глава держави.

"Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій танковій коаліції", – повідомив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні були влучання ворожих ракет. На жаль, є поранені та загиблі.

"На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді. Потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Хоч би що там планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою", – наголосив президент.

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Нагадаємо, 26 січня російські війська знову масовано обстріляли Україну ракетами, поціливши як в об’єкти критичної інфраструктури (на Одещині та Вінниччині), так і по звичайних житлових будинках. В Україні були запроваджені екстрені відключення електроенергії, проте за словами прем’єра Дениса Шмигаля, пошкодження некритичні.

Внаслідок російської атаки загинули 11 людей, ще 11 осіб постраждали, повідомили в ДСНС.

В межах цього удару окупанти випустили 55 ракет, 47 з яких вдалося збити силам ППО.

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