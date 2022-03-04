Зеленський про російську агресію: "Українці не дали себе розіграти у цинічній виставі, історія Європи запам'ятає це назавжди"

Зеленський про російську агресію: "Українці не дали себе розіграти у цинічній виставі, історія Європи запам'ятає це назавжди"

Президент наголосив, що українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсона.

На російську агресію українці відповіли героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. Історія Європи запам'ятає це назавжди, говоритиме про це дітям, покаже онукам.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у п'ятницю, 4 березня, у відеозверненні.

"Великий народе великої країни! Країни сили, країни свободи, народу абсолютного морального лідерства. Ми витримали вже 9 днів темряви, 9 днів зла. Це у три рази більше, ніж "темрява і зло" розраховували. Ми відповіли на вторгнення, як уміємо, у моменти найбільшої небезпеки. Відповіли героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. Ми відповіли по-нашому, по-українськи", - зазначив він.

За словами президента, історія Європи запам'ятає це назавжди, говоритиме про це дітям, покаже онукам. Увесь континент знатиме місто Харків, місто Чернігів, місто Суми, місто Волноваха, місто Маріуполь, місто Миколаїв та багато інших наших прекрасних міст. Живих міст, міст, які витримали найстрашнішу навалу від часів Другої світової війни.

"Я говорю це спеціально, як доконаний факт. Витримали незалежно від того, яка ситуація цієї хвилини. Стратегічно усе зрозуміло. Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за Гостомель, помстяться за Херсон - наш Херсон, український Херсон, який сьогодні намагалися принизити - але не вийшло, не дали", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що українці показали себе, не дали себе розіграти у дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією. За словами президента, якщо українська держава завалиться, то впаде і вся Європа.