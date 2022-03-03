Зеленський про стосунки з Ізраїлем: "Я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор"

Зеленський про стосунки з Ізраїлем: "Я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор"

Президент сказав, що все це перевіряється подібними гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмовляв з керівництвом Ізраїлю, у держав гарні відносини, але "я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор".

Про це президент сказав в інтерв’ю низці ЗМІ.

"Я розмовляв із керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відерто, може, зараз це буде трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, але ось все це перевіряється подібними моментами в житті, саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. Я говорив із ним, у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор", ­– розповів Зеленський.