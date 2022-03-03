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Зеленський про стосунки з Ізраїлем: "Я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор"

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Зеленський про стосунки з Ізраїлем: "Я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор"

Офіс Президента України

Президент сказав, що все це перевіряється подібними гострими моментами в житті, коли потрібна сильна допомога.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмовляв з керівництвом Ізраїлю, у держав гарні відносини, але "я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор".

Про це президент сказав в інтерв’ю низці ЗМІ.

"Я розмовляв із керівництвом Ізраїлю. Скажу вам відерто, може, зараз це буде трішки образливо, але я вважаю, що я повинен це говорити. У нас непогані відносини, дуже непогані, але ось все це перевіряється подібними моментами в житті, саме такими гострими, коли потрібна сильна допомога. Я говорив із ним, у нас дипломатичні відносини гарні, але я не відчуваю, що він загорнутий в наш прапор", ­– розповів Зеленський.

Президент поспілкувався з представниками західних ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками західних ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 3 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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