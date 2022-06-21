Зеленський - про те, що Україна щоденно бореться за постачання сучасної зброї від Заходу: "Залежить життя тисячі людей"

Зеленський - про те, що Україна щоденно бореться за постачання сучасної зброї від Заходу: "Залежить життя тисячі людей"

Українська влада щодня веде переговори із західними партнерами щодо постачання сучасної зброї для ЗСУ.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що влада "жодного дня не збавляє активності" у питанні постачання військового озброєння.

Про це очільник України розповів у традтиційному відеозверненні у вівторок, 21 червня.

"І так само активно, як боремось за позитивне рішення Європейського Союзу по кандидатству для України, щоденно боремось і за постачання сучасної зброї для України", - сказав глава держави.

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