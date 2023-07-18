Зеленський про територіальні поступки Росії: "Ми повинні захищати життя наших людей, скільки зможемо"

Україна не збирається поступатися своїми територіями. Путін, який завдяки своїй армії вбиває українців, не отримає жодної клаптика території нашої держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"А чому ми повинні уступати те, що належить нам. Це виглядає так: у вас є родина і в ній є двоє дітей. І вам кажуть: дивись, щоб родина вижила, вам треба віддати одне своє дитя, подарувати якомусь агресору. Ви б на це пішли? Так само тут: це наша земля з містами. Це просто несправедливо. Ми повинні захищати життя наших людей, скільки зможемо. Питання не в одному місті. Він вирішив (Путін, – ред.) усіх нас убити. Він вирішив убити всіх, хто не погоджується з абсолютно фашистською ідеологією", - зазначив Володимир Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Інтерв'ю з Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни".

Нагадаємо, що військові РФ на Луганщині переобладнують цивільні об'єкти під військові бази.

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