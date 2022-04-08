Зеленський про трагедію в Краматорську: окупанти вдарили "Точкою-У", це зло не має меж

Зеленський про трагедію в Краматорську: окупанти вдарили "Точкою-У", це зло не має меж

Росія цинічно знищує цивільне населення України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську на Донеччині. Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу, де проходила евакуація. Близько 30 українців загинули.

Про це президент написав у Мережі.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію… Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці.

Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - повідомив президент.

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