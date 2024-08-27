Зеленський зробив заяву після удару по Кривому Рогу і нічної атаки по Україні

Внаслідок масштабної атаки по Україні ракетами і дронами у ніч проти 27 серпня, які були спрямовані на Київ та область, на Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницьку область, загинули люди і сталися руйнування. Зараз триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків.

Про це йшлося у зверненні президента Володимира Зеленського 27 серпня.

Він заявив, що усі служби залучені, відбувається розбір завалів і висловив співчуття родинам загиблих.

"На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – сказав президент.

Він проінформував, що загалом ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "Шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

"Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", – додав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

Нагадаємо, 27 серпня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У готелі "Аврора", де перебували на момент влучання багато людей, загинули чоловік та жінка. Також є поранені. Одна жінка перебуває в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості.

У Києві, в Дніпровському районі, уламки впали на лісопаркову зону. Там загорілась лісова підстилка на площі до 50 кв. м.

Уламки впали й у лісопарковій зоні Деснянського району. Там утворилася пожежа. Рятувальники працюють на місці. Інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

Щодо Київської області, то начальник ОВА Руслан Кравченко повідомив, що в регіоні працювала ППО. Тривога тривала понад 8 годин.

Читайте також: