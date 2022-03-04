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Зеленський про удари окупантів по українських містах: "Не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації"

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Зеленський про удари окупантів по українських містах: "Не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації"

president.gov.ua

Президент нагадав, що героїчний спротив українців 9-ий день рятує державу від російського агресора.

Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у п'ятницю, 4 березня, у відеозверненні.

"Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріупіль... Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Знищують житлові квартали. Тільки за вчорашні день в Чернігові російські бомби вбили 47 людей, мирних людей. Харків. Просто знищують Хврків реактивною артилерією та авіаударами. Росія знищує. Харків знищує. Як це сталося?", - зазначив він.

За словами президента, майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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