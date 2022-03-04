Зеленський про удари окупантів по українських містах: "Не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації"

Зеленський про удари окупантів по українських містах: "Не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації"

Президент нагадав, що героїчний спротив українців 9-ий день рятує державу від російського агресора.

Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у п'ятницю, 4 березня, у відеозверненні.

"Чернігів, Охтирка, знову Харків, Маріупіль... Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Знищують житлові квартали. Тільки за вчорашні день в Чернігові російські бомби вбили 47 людей, мирних людей. Харків. Просто знищують Хврків реактивною артилерією та авіаударами. Росія знищує. Харків знищує. Як це сталося?", - зазначив він.

За словами президента, майже вся армія Росії кинута проти нашого народу.