Зеленський про удари по Харкову: "Робимо все, щоб дати місту більше захисту" (фото)

Глава держави зазначив, що партнери можуть допомогти з ППО і з тиском на Росію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що робиться все задля збільшення захисту Харкова від щоденних російських ударів.
Про це він написав у Мережі 8 квітня.
"Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту", – вказано в заяві президента.
Він зазначив, що партнери України можуть допомогти їй з ППО, з тиском на Росію.
"Я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час", – написав Зеленський.
Він додав, що кожна громада України, яка зараз допомагає Харкову, усі міста, які пліч-о-пліч із ним, кожен воїн, який захищає країну, – усі бережуть її.
Президент також виклав фото з наслідками атак по Харкову.
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Нагадаємо, росіяни вкотре влаштували ракетний обстріл Харкова 7 квітня, внаслідок якого були поранені, зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури.
Згодом того ж дня Росія повторно атакувала Харків: були влучання неподалік центрального парку, під обстрілом вкотре опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як захистити небо Харкова?!
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