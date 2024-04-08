Зеленський про удари по Харкову: "Робимо все, щоб дати місту більше захисту" (фото)

Глава держави зазначив, що партнери можуть допомогти з ППО і з тиском на Росію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робиться все задля збільшення захисту Харкова від щоденних російських ударів.

Про це він написав у Мережі 8 квітня.

"Харків щодня й щоночі зазнає підлих російських ударів. Робимо все, щоб дати місту більше захисту", – вказано в заяві президента.

Він зазначив, що партнери України можуть допомогти їй з ППО, з тиском на Росію.

"Я дякую всім, хто вже допомагає. Дякую кожному й кожній, хто в Харкові береже життя та робить усе залежне від нього особисто, щоб місто пережило цей складний час", – написав Зеленський.

Він додав, що кожна громада України, яка зараз допомагає Харкову, усі міста, які пліч-о-пліч із ним, кожен воїн, який захищає країну, – усі бережуть її.

Президент також виклав фото з наслідками атак по Харкову.

Читайте провідні новини дня:

Надзвичайники ліквідовують наслідки ударів по Харкову 7 квітня / Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Наслідки удару по цивільній міській забудові Харкова 6 квітня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ударів по Харкову / Фото: Associated Press

Місцеві жителі Харкова після чергової російської атаки по місту

Нагадаємо, росіяни вкотре влаштували ракетний обстріл Харкова 7 квітня, внаслідок якого були поранені, зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури.

Згодом того ж дня Росія повторно атакувала Харків: були влучання неподалік центрального парку, під обстрілом вкотре опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як захистити небо Харкова?!

Читайте також: