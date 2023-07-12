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Зеленський про відносини зі США та Німеччиною: "Ми не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський про відносини зі США та Німеччиною: "Ми не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території"

Володимир Зеленський про підтримку США та Німеччини / Фото: Associated Press

Україна не відмовиться від територій, щоб заморозити війну.

Президент України Володимир Зеленський не бачить “зрадницької позиції” від президентів США та Німеччини.

Про це глава держави розповів під час пресконференції.

"Я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца, але при цьому я повинен сказати, що ми не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій і ніколи не будемо міняти на будь-які заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський закликав країни НАТО приєднатися до пакету гарантій безпеки для України.

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Дата публікації
Перегляди
1051
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