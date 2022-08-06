Зеленський про відновлення морського експорту: маємо не забувати, що це стало можливим завдяки українським воїнам

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що загроза російських провокацій і терактів у Чорному морі залишається.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 6 серпня.

"Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти на Чорному морі знову працюють. І хоч поки що дуже рано давати загальні оцінки процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нашої держави, і для всіх наших партнерів", - сказав український президент.

Зеленський підкреслив, що "ми маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам".

"Проте ключовий ризик – безпековий – досі не знято. Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі. Але якщо партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантують безпечність постачання, це справді вирішить глобальну продовольчу кризу. І маємо не забувати, що відновлення нашого морського експорту стало можливим завдяки передусім нашим воїнам – усім, хто захищає Одещину й забезпечив звільнення Зміїного. Це просто герої", зазначив очільник України.

Нагадаємо, з портів Одеси і Чорноморська 5 серпня вийшли три судна із зерном на експорт – майже 60 тис. тонн кукурудзи на борту.

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