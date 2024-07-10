Зеленський про вихід на кордони 1991 року: "Ми не хочемо, щоб Путін був на нашій території"

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність окупаційних військ Росії на територіях України буде створювати ситуацію замороженого конфлікту і ризики повторного вторгнення.

Про це він сказав під час спілкування з американським журналістом Бретом Баєром в інституті ім. Рейгана у Вашингтоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив глава держави.

Зеленський також розповів, які рішення він бачить для закінчення війни в Україні.

"Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб", - резюмував президент України.

Нагадаємо, Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні.

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