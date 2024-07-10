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Зеленський про вихід на кордони 1991 року: "Ми не хочемо, щоб Путін був на нашій території"

Зеленський про вихід на кордони 1991 року: "Ми не хочемо, щоб Путін був на нашій території"

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський наголосив, що присутність окупантів на території України означатиме замороження конфлікту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що присутність окупаційних військ Росії на територіях України буде створювати ситуацію замороженого конфлікту і ризики повторного вторгнення.  

Про це він сказав під час спілкування з американським журналістом Бретом Баєром в інституті ім. Рейгана у Вашингтоні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить", - наголосив глава держави.

Зеленський також розповів, які рішення він бачить для закінчення війни в Україні.

"Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на Путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб", - резюмував президент України.

Нагадаємо, Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні.

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