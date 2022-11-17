Зеленський про вирок у справі MH17: "Це рішення у Гаазі доводить, що терористів покарають"

Президент наголосив, що гарантом миру буде те, що російських терористів покарають за масові вбивства українців.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалу Окружного суду Гааги у справі про збитий літак MH17. Він наголосив, що Росія довго брехала про свою непричетність до злочину, проте терористів вдалось викрити.

Про це він сказав 17 листопада під час свого звернення до українців.

"Дуже важливе рішення ухвалене в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малайзійський "Боїнг" у небі над Донбасом у 2014 році. Три особи отримали довічний термін. І обов'язково настане день, коли вони почнуть відбувати це покарання. Але це рішення не просто про трьох убивць. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці й забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня. Тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України – первісний злочин, який породив усі інші, скоєні рашистами від 2014 року", - наголосив президент.

Президент наголосив, що справедливість для українців наступить тоді, коли всі вбивці й кати будуть засуджені, коли їхні командири та політичний "дах" отримають справедливі вироки, коли Росія відшкодує всі збитки, завдані російською агресією. Саме ці покарання будуть гарантом миру.

"Ми маємо всі можливості, щоб це забезпечити. Кожен російський воєнний злочин, кожен їхній терористичний удар отримає свою юридичну відповідь. Сьогоднішнє рішення в Гаазі це доводить", - наголосив Зеленський.

Вирок за збиття пасажирського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом

Російські терористи та сепаратисти 17 липня 2014 року збили пасажирський Boeing-777 рейсу MH17. Тоді загинуло 283 пасажирів та 15 членів екіпажу з десяти країн.

У четвер, 17 листопада, Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас ще одного обвинуваченого — Олега Пулатова — було виправдано. Заочний вирок зачитав голова суддівської колегії Гейндрік Стейнгаюс.

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