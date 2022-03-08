Зеленський про заяву ООН: "Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Бо це - правда"

Зеленський про заяву ООН: "Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Бо це - правда"

В ООН запевнили, що в її структурі не буде брехні, сказав Зеленський.

В Офісі президента швидко відреагували на заяву ООН, що нібито організація заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною. В ОП звернулися за поясненням до ООН, там запевнили, що бойові дії в Україні будуть називатися війною, і ніяк інакше.

Про це під час вечірнього звернення 8 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Мабуть, ви бачили сьогодні у новинах історію про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, це обурило багатьох, і не тільки в Україні. Вдячний нашій команді. Ми все зʼясували, швидко отримавши запевнення: у структурах ООН не буде брехні. Не буде підігравання агресору. Слово "війна" звучатиме на цьому майданчику. Бо це правда. Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших людей, наших дітей", - сказав голова держави.

Нагадаємо, ООН розіслала 7 березня своїм своїм співробітникам електронного листа з вказівкою не використовувати слова "війна" або "вторгнення" для опису наступу Росії на Україну.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на рішення ООН називати війну в Україні "конфліктом". Він наголосив, що організація запроваджує таку ж цензуру, як і Кремль.

Згодом у ООН спростувала те, що вона заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною, зауваживши, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" та "вторгнення", для опису ситуації".