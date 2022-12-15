Зеленський - про жорстокі бої на сході України: "Це як Друга світова війна"

Український президент Володимир Зеленський розповів, що на сході йдуть дуже важкі бої, наче під час Другої світової війни.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю для британськоого видання "The Economist".

"На Сході у нас дуже важка ситуація. Це як Друга світова війна. Так само в Бахмуті, в Соледарі, в районі Харкова, Кременній, Сватовому. Це справжня війна, вогонь, обстріли, ракети, артилерія, все", - сказав він.

А на звільнених територіях, як зауважив Зеленський, після перебування "русского мира" немає ні елетроенергії, ні води, ні газу, ні комунікацій. Окупанти все зруйнували і продовжують знищувати після відходу.

"Далі - південь, в Приазов’ї, на окупованих територіях, деякі села на Запоріжжі. Нічого немає, ні електрики, ні води, нічого. І в Херсоні так радіють, що ми приїхали, а на тому березі Дніпра з артилерії б’ють по Херсону по тих, про кого вчора казали, що "ми один народ". І в Києві ви бачите, що це не так небезпечно, але вони почали використовувати ракети та іранські безпілотники", - додав він.

Ситуація на фронті

У найближому часі основні зусилля Росії будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тис. нових військових, які знову спробують атакувати Київ.

Під час виступу до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський висловився, що наступні пів року війни стануть вирішальними та вимагатимуть більших зусиль, ніж у часи, що вже минули.

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