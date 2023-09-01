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Зеленський розповів про шляхи звільнення Криму від окупантів: за яких умов це може відбутися

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський розповів про шляхи звільнення Криму від окупантів: за яких умов це може відбутися

Кримський міст / Фото: ТСН.ua

Сталого миру не можу бути без повної деокупації всіх територій України.

Деокупувати Крим та вигнати з нього російських загарбників можна військовим або дипломатичним шляхом. Але все це буде залежати від поведінки військових РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, без повної деокупації Криму, Донбасу та інших територій - в Україні та на європейському просторі не може бути сталого миру. Як й решта цивілізованих країн - Київ ніколи не визнає російську окупацію.

"Питання звільнення Криму можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом. Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив з посади голову Івано-Франківської райдержадміністрації.

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Дата публікації
Перегляди
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