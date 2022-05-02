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Зеленський прокоментував, чи змінився він під час війни: "Ставлення до матеріальних речей більше не цікавить нікого"

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Зеленський прокоментував, чи змінився він під час війни: "Ставлення до матеріальних речей більше не цікавить нікого"

Офіс Президента України

Чесно кажучи, стараюся не змінюватися. Ставлення до матеріальних речей більше не цікавить нікого.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ.

“Я, чесно кажучи, стараюся не змінюватися. Ставлення до якихось речей матеріальних більше не цікавить нікого. І не тільки я, а я бачу це по людях. Сісти сім'єю за столом і випити за державу. Всі піднімають келих за здоров'я, за дітей, за сім'ю, щоб був мир, щоб не було війни”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, що Зеленський назвав збитки, які Росія заподіяла Україні.

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