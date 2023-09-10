Зеленський прокоментував контрнаступ і назвав напрямок, звідки росіяни тікатимуть

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо українські війська і надалі тиснутимуть на окупантів на півдні, вони самі звідти тікатимуть.

Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

Зеленський вважає, що навіть обмежений прогрес на лінії фронту має важливе значення.

"Зараз у нас є рух. Це важливо. Якщо ми натиснемо на них з півдня, вони побіжать", - вважає президент.

На іншому фронті контрнаступу, поблизу міста Бахмут, українські війська також відвойовують територію.

"У перші дні повномасштабної війни нас постійно відкидали назад. Кожного дня. Вони взяли кілька міст, сотні сіл", - каже президент.

У відповідь на скарги Заходу на повільність наступу, Зеленський каже, що це відображає надзвичайний рівень небезпеки. Відвоювання території має бути збалансоване із збереженням якомога більшої кількості життів. Солдатам потрібно зменшити ризики: проводити розвідку, використовувати безпілотники, уникати прямих зіткнень.

Зеленський наголосив Україна втратила б "тисячі", якби дослухалася до порад ввести набагато більше військ. Він додав, що це не та війна, коли "лідер країни каже, що ціна не має значення". Президент наголосив, що лише для Путіна людські життя не мають значення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, але емоційно він та його команда готові до неї. Також український лідер натякнув на посилення ударів по території Росії.

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