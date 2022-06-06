Зеленський прокоментував можливість запровадження візового режиму з РФ: "Це непогана ідея"

Україна планує запровадити з Росією візовий режим.
Цю ідею президент країни Володимир Зеленський готовий довести до результату.
Про це глава держави повідомив під час пресконференції з нагоди Дня журналіста, який відзначається 6 червня.
За словами Володимира Зеленського, Україна розглядає питання посилення умов для перетину українського кордону з Росією.
“Вважаю, що це непогана ідея – ввести візовий режим з Російською Федерацією. І друге – напевно, у мене на сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату”, – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки і новий оборонний пакет.
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