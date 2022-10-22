Зеленський прокоментував ракетні удари: "36 ракет, ворог намагається нас зламати"

Зеленський назвав атаки характерною тактикою терористів та закликав світ зупинити цей терор.

Президент Володимир Зеленський прокоментував російські ракетні удари по Україні 22 жовтня та повідомив про 36 ракет, випущених ворогом.

Про це глава держави написав у Мережі, опублікувавши фото з одного з місць атак.

"Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито", – йдеться в заяві.

Зеленський подякував за роботу усім службам ППО, енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють інфраструктуру.

"На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", – наголосив президент.

Фото: Володимир Зеленський

Ракетні удари по Україні 22 жовтня

Російські окупанти 22 жовтня здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Водночас системам ППО у Київській, Львівській та Чернівецькій областях вдалося збити російські ракети.

Після обстрілу в Рівному вже повертають світло, а Волинь знову атакована

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