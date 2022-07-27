Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

Після перемоги Україна відбудує цю переправу.

Про це 27 липня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Хоч які б вони мали плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було.

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. В результаті переправа стала непридатною для використання.

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