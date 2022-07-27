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Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

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Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

Фото: Офіс президента України

Антонівський міст необхідно зруйнувати, щоб російські окупанти не мали ніяких логістичних шляхів.

Після перемоги Україна відбудує цю переправу. 

Про це 27 липня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський. 

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Хоч які б вони мали плани – ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними та всіма іншими доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, ввечері 26 липня стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу Антонівський міст через Дніпро, який з'єднує тимчасово окупований РФ Херсон із лівобережжям. У Мережі місцеві мешканці повідомляли про сильні вибухи у місті, однак підтвердження влучання саме у міст не було. 

Інформацію про обстріл Антонівського мосту в ефірі  всеукраїнського телемарафону підтвердила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.  В результаті переправа стала непридатною для використання.

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