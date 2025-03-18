Зеленський прокоментував слова Путіна і Трампа про "оточення" ЗСУ на Курщині

Зеленський заявив, що українські військові будуть перебувати на Курщині "доти, доки ця операція нам потрібна".

Президент Володимир Зеленський заперечив, що українські військові перебувають в оточенні в Курській області, про що раніше заявляв диктатор Путін, а також американський президент Дональд Трамп.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

"Українські військові перебувають у Курському регіоні. І будуть перебувати до тих пір, поки ця операція нам потрібна. Ми посилилися на сході нашої держави. Максимальні речі Курська операція виконала", – сказав він.

Зеленський заперечив чутки, що підрозділи ЗСУ на Курщині потрапили в оточення.

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"Після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні, що не Путін керує, коли хлопцям відходити", – каже президент.

Зеленський звернув увагу на нарощування російських військ поблизу кордону України та попередив про ймовірні нові атаки на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

"Ми побачили нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити", – підсумував він.

Нагадаємо, що напередодні розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що врятує українських військових на Курщині.

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