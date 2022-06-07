Зеленський прокоментував умови перемоги України у війні: "Допоможе потужна санкційна політика"

Перемога повинна бути на полі бою. Військова техніка дозволить Україні просуватися вперед.

Підтримка від міжнародних партнерів дозволить Україні зміцнити ситуацію на фронті.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю для видання Financial Times.

“Перемога повинна бути на полі бою. На полі бою повинна бути сильна, міцна ситуація, коли ми можемо бачити наші позиції, бачити відповідну техніку та потужну нашу силу, яка поступається кількості російської техніки. Ми до цього ідемо”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що без техніки - будуть великі втрати. Крім того, з Заходу повинен бути постійний інтерес в підтримці суверенітету України.

“Не можуть бути якісь там розмови без України, за нашою спиною. Не може бути очікування у тих чи інших лідерів країн про те, що ми послабемо наші позиції. Ми вже втратили багато наших людей, щоб просто так віддавати наші території. Посадити РФ за стіл перемовин без ультимативної позиції з їхньої сторони допоможе потужна санкційна політика”, - підкреслив глова держави.

Нагадаємо, що МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.

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