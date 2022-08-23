Зеленський прокоментував вбивство доньки російського пропагандиста Дугіна

Президент наголосив, що це не відповідальність України.

Україна не має жодного стосунку до вбивства доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції в рамках проведення саміту "Кримської платформи", коментуючи звинувачення Росії щодо вбивство дочки російського пропагандиста Дугіна.

"Це точно не наша відповідальність. Це не громадянка нашої держави. Нас вона не цікавить. І вона не перебуває на території України", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Росія влаштує в себе теракти і звинуватимуть в них Україну / Ігор Рейтерович

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