Зеленський прокоментував вибух в Одесі та повідомив, скільки дітей вбили окупанти від початку війни

Зеленський прокоментував вибух в Одесі та повідомив, скільки дітей вбили окупанти від початку війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибух в Одесі.

Так, 2 травня окупанти знову обстріляли місто ракетами і потрапили у гуртожиток і церкву. Смертельних травм зазнав 13-річний хлопчик, його 17-річна сестра отримала тяжкі поранення, її госпіталізували до лікарні.

У новому відеозверненні, 2 травня, очільник країни прокоментував трагедію.

"У дівчинки осколкове поранення. Що це взагалі? Для чого? Чим російській державі загрожували ці діти і гуртожиток? А ось так вони воюють. Ось і все. В Лисичанську, Луганської області, від російського обстрілу згоріла гімназія, в якій було понад 100 років. Її збудували ще бельгійці, вона витримала дві світові війни, але, як бачите, ця гімназія виявилася загрозою страшною для сучасної Росії", – емоційно відреагував президент.

Зеленський також повідомив, що від 24 лютого окупанти вбили 220 українських дітей. Втім, він зазначив, що ще немає доступу до інформації у тимчасово окупованих районах держави.

"1570 закладів освіти зруйновано або пошкоджено внаслідок обстрілів. Це трохи більше, ніж за два місяці. Саме тому весь вільний світ об’єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, щоб ніхто не вбивав дітей та не руйнував мирні міста, як це робить Росія", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що міститиме шостий пакет санкцій ЄС проти Росії. У цьому пакеті ЄС має прописати чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 68-го дня війни

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