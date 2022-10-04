Зеленський прокоментував відсторонення Росії з ще однієї світової організації

Росії від 3 жовтня більше не буде в раді Міжнародної організації цивільної авіації. Держава-терористка не повинна бути в жодній глобальній спільноті.

Про це 3 жовтня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Росію остаточно відсторонили від ухвалення рішень у світовій авіації. Не буде більше представників держави-терориста в керівному органі – раді Міжнародної організації цивільної авіації. Це дуже вагома світова інституція, яка є спеціалізованою установою ООН, і це дуже промовистий сигнал усім іншим міжнародним організаціям. Державу, яка порушила стільки норм міжнародного права, не можна зберігати в будь-яких міжнародних організаціях як нібито нормального учасника. Росії не місце в глобальній спільноті", - сказав Зеленський.

Зеленський: Є нові звільнені населені пункти, тривають жорсткі бойові дії

Нагадаємо, Жданов розповів, чи зможе Росія ракетами масовано обстріляти критичну інфраструктуру України.

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