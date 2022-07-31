Зеленський прокоментував жорстокі обстріли Миколаєва та вбивство Вадатурського

Він висловив співчуття родині власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та наголосив, що РФ не вдастся знищити соціальний та виробничий потенціал України.

Про це Зеленський сказав 31 липня під час свого звернення до українців.

"Цієї доби відбувся один із найжорстокіших обстрілів Миколаєва та області за весь час повномасштабної війни. Він забрав життя Олексія Вадатурського, засновника однієї з найбільших українських агрокомпаній "Нібулон", і його дружини. Мої щирі співчуття рідним і близьким подружжя Вадатурських… Саме такі люди, такі компанії, саме наш український південь гарантували світу продовольчу безпеку. Так завжди було. І так знову буде. Нехай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться зруйнувати соціальний та виробничий потенціал України й пройтися по руїнах. Україна й наші люди, наші можливості точно могутніші, ніж будь-які російські ракети й снаряди", - наголосив президент.

Зеленський також подякував мешканцям тих міст, яких постійно обстрілюють російські окупанти.

"Я хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому Рогу й усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя й області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Вночі місто обстріляли касеними снарядами. Зранку, за попередньою інформацією, по Миколаєву запустили ракети С-300.

Миколаївський бізнесмен та Герой України Олексій Вадатурський, який загинув унаслідок обстрілу росіянами його будинку, збирався їхати до Туреччини, щоб обговорити експорт зерна із чорноморських портів в умовах війни.

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