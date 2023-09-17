Зеленський прокоментував звільнення Кліщіївки біля Бахмута та подякував захисникам України

Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам за звільнення Кліщіївки Донецької області, яка розташована біля Бахмута.

Про це він сказав 17 вересня під час свого традиційного звернення до українців.

Зеленський у своєму зверненні подякував усім воїнам, які на фронті захищають Україну він російських окупантів.

"А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!", - сказав президент.

Зеленський також подякував льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам за відбиття ракетної атаки Росії зранку 17 вересня.

Нагадаємо, 17 вересня бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України “Лють”, підрозділів 80-ї окремої десантної штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута.

Читайте також: