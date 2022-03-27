Зеленський пропонує підписати договір про дзеркальну повагу до мов із країнами-сусідами: що це означає

Зеленський пропонує підписати договір про дзеркальну повагу до мов із країнами-сусідами: що це означає

Зеленський впевнений, що завдяки такому договору вдасться назавжди зняти мовне питання.

Президент України Володимир Зеленський пропонує підписати договір про дзеркальну повагу до мов із країнами-сусідами, аби вирішити мовне питання в Україні.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Зеленський впевнений, що завдяки такому договору вдасться назавжди зняти мовне питання, яке нині існує в Україні. Український президент вважає, що населення України прийме позитивно це рішення.

"Що стосується російської мови. Моя думка була наступна: я хотів зрізати взагалі цю постійну аргументацію з приводу того, що - як, яка мова... у нас всі говорять, як хочуть, будь-якою мовою. У нас понад 100 національностей живе в країні. Тому ми сказали, що тільки дзеркальна повага. Договір про дзеркальну повагу до історії, мов, культурних цінностей з усіма сусідами. Це я приймаю. Я впевнений, що наш народ це прийме, якщо захоче, тому що усе все одно буде, так чи інакше, голосуватися народними обранцями", - сказав Зеленський.

Голова держави додав, що питання російської мови обговорюється на переговорах з РФ.

"Повага до мов народів-сусідів - мене цікавить такий договір. Я хочу його підписати з усіма сусідніми країнами. Мене цікавлять Росія, Угорщина, Польща - у нас багато різних історичних питань. Румунія і так далі... у нас багато різних питань, у нас багато меншин, національностей, і цей договір буде достатнім для поваги тих чи інших мов всередині нашої країни. Питання мови, я впевнений, піде з порядку, тому що буде вирішено таким договором", - вважає Зеленський.

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