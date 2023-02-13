Зеленський провів чергове засідання Ставки та розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Сьогодні дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною. Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", - сказав президент.

Нагадаємо, напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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