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Зеленський провів чергове засідання Ставки та розповів подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Зеленський провів чергове засідання Ставки та розповів подробиці

Фото: Сайт президента України

На засіданні Ставки заслухали доповіді військового керівництва та розвідки.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців. 

"Сьогодні дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною. Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", - сказав президент. 

Нагадаємо, напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Дата публікації
Перегляди
817
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