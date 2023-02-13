Зеленський провів чергове засідання Ставки та розповів подробиці

На засіданні Ставки заслухали доповіді військового керівництва та розвідки.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.
"Сьогодні дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною. Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", - сказав президент.
Нагадаємо, напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Читайте також:
- Військовий оглядач спрогнозував, коли можлива нова ракетна така РФ
- Утримуємо селище під своїм контролем: у ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Красної Гори біля Бахмута
- В Москві заговорили про "недоцільність" продовження "зернової угоди" через санкції