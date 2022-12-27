Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: обговорили Бахмут та Кремінну

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

Про це повідомляє Офіс президента.

"На засіданні розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік", – йдеться у повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Ситуація біля Бахмута

Російська армія все ще намагається захопити Бахмут на Донеччині. За словами нацгвардійця Андрія Крищенка, росіянам дали новий термін на захоплення Бахмута – до 1 січня.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що окупанти не можуть втримати позиції, які вони захопили в Україні, тому концентрують свої зусилля на окремих ділянках фронту, зокрема, – Бахмут.

У Міноборони показали, як снайпери ЗСУ знищують окупантів у районі Бахмута.

У Бахмуті росіяни використовують військовополонених, щоб підібратись до українських позицій.

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