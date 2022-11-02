Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атак Росії та актуальна ситуація на фронті.

Було заслухано доповіді головнокомандувача Збройних сил України та командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на фронті. Представники розвідки поінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Було узгоджено наступні кроки з відновлення територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті президента.

На засіданні також обговорили перебіг відбудови об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань внаслідок повітряних атак Росії. Було відзначено роботу сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе.

Президент наголосив на необхідності пришвидшення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав "пріоритет номер один" для України після війни.

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