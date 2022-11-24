Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: які ключові питання обговорювали

Володимир Зеленський в четвер, 24 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі мова йшлася про актуальну ситуацію на фронті та дії на Донецькому напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі президента України.

Як стало відомо, учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами. Окремо йшлося про актуальні потреби української армії для проходження зимового періоду.

Командувачі військ оперативних напрямків та головнокомандувач ЗСУ розповіли Володимиру Зеленському про актуальну ситуацію на фронті та про дії на Донеччині.

В свою чергу українська розвідка доповіла очільнику держави про плани російських окупантів на найближчий час.

“Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення. Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони”, - розповіли в пресслужбі президента України.

Нагадаємо, що, на думку Зеленського, Росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, щоб максимально ізолювати та знайти вихід із глобальних криз. Він також закликав зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор

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