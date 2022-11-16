Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: які питання розглядали

Учасники проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих нещодавніми російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак.

Після чергової масованої атаки РФ президент України Володимир Зеленський у середу, 16 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомив Офіс глави держави.

Зазначається, що учасники Ставки проаналізували інформацію щодо характеру ушкоджень, завданих російськими ракетними ударами, та розглянули перебіг ліквідації наслідків цих терористичних атак.

Також було обговорено посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури та підвищення ефективності роботи ППО України.

Крім того, члени Ставки розглянули прогнози щодо розвитку оперативної обстановки на фронті з урахуванням змін на південному напрямку.

"Були ухвалені рішення в контексті подальшої деокупації українських територій", - наголосили в ОП, однак, які саме це рішення, не уточнили.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Нагадаємо, що 15 листопада РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, яка стала наймасштабнішою від 24 лютого. Головною ціллю знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак, окрім них країна-агресорка вкотре поцілила у житлові будинки у Києві, де внаслідок цього загинула жінка.

Загалом ворог випустив по Україні понад 90 ракет та 10 дронів-камікадзе. Українські сили ППО збили усі дрони та 77 ракет, однак є влучання - пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі тривають аварійні відключення. Через обстріли 15 та 16 листопада деякі потяги "Укрзалізниці" змінили маршрути або курсують із затримками.

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