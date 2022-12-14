Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача: які питання розглянули

Учасники заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та відновлення критичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому йшлося про безпеку держкордону, потреби ЗСУ та енергетику.

Про це повідомляє Офіс президента.

Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби Сил оборони.

Також були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони України й захисту енергетичної інфраструктури.

Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України.

Нагадаємо, у Зеленського назвали можливі терміни фіналізації війни.

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