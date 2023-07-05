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Зеленський провів чергове засідання Ставки: які важливі питання обговорювалися

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський провів чергове засідання Ставки: які важливі питання обговорювалися

Зеленський провів чергове засідання Ставки / Фото: Офіс президента України

Глава держави доручив Головкому посилювати Північ.

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки. Дві години проходило обговорення основних викликів: захист Запорізької АЕС, ситуація на фронті та виробництво техніки.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора “Енергоатома” Котіна та директора ХАЕС Козюру. Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ”, - наголосив Володимир Зеленський.

Також він додав, що одне з питань ставки стосувалося подальшого нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.

Нагадаємо, що армія РФ намагається переломити хід війни, погрожуючи підірвати ЗАЕС.

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Дата публікації
Перегляди
124
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