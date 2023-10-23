Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача: про що йшлося

Під час засідання мова йшла виключно про фронт.

Президент України Володимир Зеленський 23 жовтня провів чергову Ставку верховного головнокомандувача.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, під час засідання мова йшла про фронт, про наступальні та оборонні дії українських військових.

“Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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