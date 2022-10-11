Зеленський провів чергову зустріч Ставки верховного головнокомандувача: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про про актуальну ситуацію на фронті та нещодавні дії ворога.

Було заслухано інформацію про актуальну ситуацію на передовій та нещодавні дії ворога. Відзначено професійну роботу підрозділів ЗСУ, які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Присутні також наголосили на нагальній необхідності забезпечення армії сучасними системами ППО та ПРО.

Про це повідомляє Офіс президента.

Обговорили кроки щодо подальшої деокупації тимчасово захоплених українських територій.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про перебіг ліквідації наслідків руйнувань, спричинених масованими ракетними ударами російської армії, а також про заходи, яких вживають для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Учасники також розглянули підготовку армії до зимового періоду.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Підтримка партнерів України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після перемовин із різними світовими Україна зробить "поле бою ще боліснішим для ворога".

"Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, президентом Франції, еміром Катару, президентом Польщі, премʼєр-міністром Нідерландів, премʼєр-міністром Британії та генеральним секретарем ООН. Провів зустріч із послом США. Заплановані зараз у мене розмови з премʼєр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів. Завтра – премʼєр-міністр Італії. Дякую всім за чітку підтримку!" - зазначив президент.

У понеділок, 10 жовтня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. За його словами, пріоритетом номер один під час переговорів була система ППО.

Володимир Зеленський домовився з Макроном про посилення допомоги у закритті українського неба.

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