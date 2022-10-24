Зеленський провів чергову зустріч Ставки верховного головнокомандувача: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 жовтня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про про актуальну ситуацію на фронті та ймовірні дії ворога.

Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на передовій і розглянуто ймовірні дії ворога на найближчий період.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі.

Окрему увагу було приділено формуванню надійного захисту енергетичної мережі країни від повітряних атак російської армії.

Окрім цього, зупинилися на процесі відновлення об’єктів енергетики, які були пошкоджені внаслідок нещодавніх влучань російських ракет і дронів-камікадзе.

Також розглянули альтернативні способи тимчасового забезпечення населення й підприємств електроенергією та зв’язком, доки тривають відновлювальні роботи.

"Максимізуємо наші зусилля задля безпеки обʼєктів енергетичної інфраструктури. І памʼятаємо, що кожен із вимкнутих непотрібних електроприладів – це внесок у швидше відновлення стабільного й постійного електропостачання на всій території України", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про постачання електрики у регіонах, що стали мішенню російських терористів.

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