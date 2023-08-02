Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Закарпатті: подробиці

Під час наради йшлося, зокрема, про стратегічні питання кордону.

Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як стало відомо, під час наради йшлося, зокрема, про стратегічні питання кордону.

“Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались. Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання. Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що військові з дрона "добили" пошкоджений танк окупантів.

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