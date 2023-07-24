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Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції: що відомо

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції: що відомо

Президент Володимир Зеленський під час наради / Фото: соцмережі

За словами глави держави, Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо експорту української агропродукції. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій, проте віре у домовленості з Європейською комісією.

“Наша позиція зрозуміла: блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняють діяти відповідні обмеження, у жодному вигляді неприпустиме. Ми тримаємо зв'язок з усіма зацікавленими сторонами, щоб знайти рішення, яке всіх влаштовуватиме”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Путін пояснив вихід із "зернової угоди" тим, що вона начебто не виправдала гуманітарного призначення.

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Дата публікації
Перегляди
185
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