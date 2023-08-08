Зеленський провів нараду щодо звільнення окупованого Криму: про що йшлось

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він провів нараду щодо звільнення окупованого 2014 року Криму. Він наголосив, що після деокупації туди повернеться нормальне життя та безпека.

Про це він сказав 8 серпня під час традиційного звернення до українців.

Зеленський повідомив, що сьогодні він провів нараду щодо звільнення окупованого Криму, де розглядались питання реінтеграції цього регіону.

"Очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості, і особиста безпека для людей, і відчуття реальної свободи, якого там немає вже з 14-го року. Але все це не повинно бути просто абстрактним – під кожну деталь деокупації Криму має бути конкретний зміст. Як саме нормальне життя повертається. Що саме це означає для Криму й для всіх наших людей. Це має бути для всіх зрозуміло. Крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною та продуманою", - сказав президент.

Також Зеленський додав, що він особисто запросив на засідання "Кримської платформи" прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Також відомо, що цей захід відбудеться 23 серпня.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович вважає, що окупанти можуть зробити "жест доброї волі" у Криму, якщо опиняться в оточенні.

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