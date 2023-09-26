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Зеленський провів перше засідання Ставки після повершення з відрядження: про що йшлося

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський провів перше засідання Ставки після повершення з відрядження: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, президент провів першу Ставу після відрядження. Заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, керівника української розвідки Кирила Буданова - оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

“Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський – про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним – міністр Умєров. Велика доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА. Велика доповідь голови СЗР Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив подробиці про звіт міністра оборони щодо перших американських танків Abrams.

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