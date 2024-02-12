Зеленський провів першу в оновленому складі Ставку: стали відомі подробиці

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, обговорювалися пріоритетні питання: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

“Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ. Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання. Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що під час обстрілів Миколаєва росіяни підступно змінюють тактику.

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