Зеленський провів першу в оновленому складі Ставку: стали відомі подробиці

Обговорювалися пріоритетні питання: фронт і захист прифронтових регіонів.
Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, обговорювалися пріоритетні питання: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
“Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ. Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання. Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп”, - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що під час обстрілів Миколаєва росіяни підступно змінюють тактику.
Читайте передові новини дня: