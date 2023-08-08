Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Лідери двох країн обговорили, зокрема, ситуацію на фронті.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Нідерланди продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про розмову Рютте повідомив у Twitter.

За його словами, Нідерланди зараз вивчають, що можуть зробити для зміцнення української протиповітряної оборони.

"Одним із способів нашої допомоги є співпраця з нашими партнерами в підготовці українських пілотів для польотів на винищувачах F-16", – написав він.

Водночас Зеленський подякував Нідерландам за приєднання до Спільної декларації про підтримку України країнами G7.

"Обговорили майбутні двосторонні гарантії безпеки в межах цієї декларації, основою яких має стати ключова роль Нідерландів у коаліції винищувачів", – написав він.

Крім того, Марк Рютте привітав Зеленського з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де Нідерланди були представлені.

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"Ми також обговорили розвиток подій на фронті та невпинні, довільні й жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", – заявив Рютте.

Нагадаємо, що українські пілоти пройдуть навчання на літаках F-16 у Нідерландах.

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