Зеленський провів спільну розмову з лідерами Польщі та Словаччини та розповів про ситуацію на фронті (відео)

Зеленський провів спільну розмову з лідерами Польщі та Словаччини та розповів про ситуацію на фронті (відео)

Український президент Володимир Зеленський провів спільну розмову з президентами Польщі та Словаччини Анджеєм Дудою та Зузаною Чапутовою.

Зокрема, глава держави розповів лідерам двох країн про ситуацію на фронта та ракетні удари по території України. Згадав ракетний удар РФ по Тернопільщині.

Відео переговорів опублікував очільник України на своїй сторінці у Telegram.

"Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають нашій армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон. Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах – членах ЄС євроінтеграційного руху України", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за їхні дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну. За його словами, такі розмови мають ефект "своєї легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні". Крім того, "ці переговори ні до чого не призводять".

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за підтримку України

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