Зеленський провів Ставку: доповідали Сирський та Умєров, президент дав доручення ГУР

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня провів Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні зокрема, розглянули, фронт, зброю, захист міст, громад і критичної інфраструктури. Доповідали головновнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно. Далі – власне виробництво. Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо контрактів із вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", - розповів глава держави.

Володимир Зеленський також доручив на наступне засідання Ставки зібрати все, що відомо розвідці про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру та підготувати всеохопний план подальших дій – посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо.

Нагадаємо, Зеленський назвав наступні цілі диктатора Путіна після України.

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