Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський 17 березня провів засідання Ставки верховного главнокомандувача.
Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного главнокомандувача. Ключовими питаннями були бої на Донбасі.
Про це глава держави розповів в вечерньому зверненні до українців.
“Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту. Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник “Хортиці” генерал Сирський, керівник “Таврії” генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі. І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій”, - розповів Володимир Зеленський.
Окремо він відзначив та подякував бійцям спеціальних підрозділів.
“Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО, дякую вам, хлопці, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті. Дякую всім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину. Окрема вдячність – нашим “морським котикам”, Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний “мінус” у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах”, - наголосив президент України.
Зеленський також подякував воїнам Служби безпеки України. Усім захисникам і захисницям із підрозділу “Альфа”, зокрема з груп “Білі вовки” та “Кусто”. З 13-го управління військової контррозвідки СБУ.
“Дякую бійцям ГУР МО – кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого Інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу так само, як її, цю потребу, відчувають українці”, - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".
Читайте также: