Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного главнокомандувача. Ключовими питаннями були бої на Донбасі.

Про це глава держави розповів в вечерньому зверненні до українців.

“Головна увага – нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї й захисту. Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник “Хортиці” генерал Сирський, керівник “Таврії” генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі. І я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру – усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу й за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій”, - розповів Володимир Зеленський.

Окремо він відзначив та подякував бійцям спеціальних підрозділів.

“Сили спеціальних операцій – 8-й полк ССО, дякую вам, хлопці, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута й потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку, у Бахмуті. Дякую всім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину. Окрема вдячність – нашим “морським котикам”, Морському центру спеціального призначення, за успішні дії на півдні, за відчутний “мінус” у ворога на Херсонському й Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах”, - наголосив президент України.

Зеленський також подякував воїнам Служби безпеки України. Усім захисникам і захисницям із підрозділу “Альфа”, зокрема з груп “Білі вовки” та “Кусто”. З 13-го управління військової контррозвідки СБУ.

“Дякую бійцям ГУР МО – кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого Інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу так само, як її, цю потребу, відчувають українці”, - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

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