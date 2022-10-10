Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський і Шольц домовилися про термінове засідання групи G7

Дата публікації
Перегляди
6144
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський і Шольц домовилися про термінове засідання групи G7

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися про термінове засідання групи G7. 

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про скликання термінового засідання групи G7. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня. Президент підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

Читайте також:

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація