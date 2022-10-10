Зеленський і Шольц домовилися про термінове засідання групи G7

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися про термінове засідання групи G7.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про скликання термінового засідання групи G7. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня. Президент підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

Читайте також: