Зеленський і Шольц домовилися про термінове засідання групи G7

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери держав домовилися про термінове засідання групи G7.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Домовилися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про скликання термінового засідання групи G7. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури”, - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня. Президент підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.
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