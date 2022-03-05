Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою: про що говорили президенти

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою: про що говорили президенти

Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся, наголосив очільник нашої держави.

Володимир Зеленський у ніч проти 5 березня поговорив телефоном з президентом Франції Макроном та з президентом Польщі Дудою.

Про це президент України 5 березня розповів у відеозверненні.

"Пізно вночі говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном і з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Наша взаємодія постійна. Наші розмови щоденні. Я безмірно вдячний кожному з них. Безмірно вдячний Анджею за його рішучість та відданість нашій спільній справі. Захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті. Друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному", - заявив Зеленський Зеленський.

Він також зазначив, що спільними зусиллями вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні.

"Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів", - додав Зеленський та висловив впевненість, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся!