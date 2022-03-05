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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою: про що говорили президенти

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Зеленський провів телефонну розмову з Макроном та Дудою: про що говорили президенти

president.gov.ua

Я впевнений, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся, наголосив очільник нашої держави.

Володимир Зеленський у ніч проти 5 березня поговорив телефоном з президентом Франції Макроном та з президентом Польщі Дудою.

Про це президент України 5 березня розповів у відеозверненні.

"Пізно вночі говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном і з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Наша взаємодія постійна. Наші розмови щоденні. Я безмірно вдячний кожному з них. Безмірно вдячний Анджею за його рішучість та відданість нашій спільній справі. Захисту людей. Вдячний дружині Анджея Агаті. Друзі, яких я щиро вважаю друзями і щиро бажаю кожному", - заявив Зеленський Зеленський.

Він також зазначив, що спільними зусиллями вдалося не допустити гуманітарної кризи на кордоні.

"Вдалося організувати ситуацію так, щоб тисячі українських жінок і дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності. Якої вони віри. Скільки в них грошей. Фактично у нас більше немає кордону з дружньою Польщею. Бо ми разом на стороні добра. Нам не до кордонів", - додав Зеленський та висловив впевненість, що вже скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся!

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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